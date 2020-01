Dramma sulla Napoli-Canosa, scontro auto-camion: un morto (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Incidente mortale sulla A16 Napoli-Canosa dove questa mattina, poco prima delle 8, un automobilista ha perso la vita in seguito a uno scontro con un mezzo pesante. L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 16,6. Il tratto tra Tufino e il bivio con la A30 in direzione di Napoli è stato chiuso temporaneamente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e il personale della Direzione di Tronco di Cassino di autostrade per l’Italia. Al momento, si registrano 2 chilometri di coda e per gli automobilisti diretti verso Napoli si consiglia di uscire a Tufino e rientrare a Nola in A30, dopo aver percorso la SS7 Nazionale delle Puglie. L'articolo Dramma sulla Napoli-Canosa, scontro auto-camion: un morto proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

tagadala7 : RT @La7tv: #tagada Francesco Borgonovo sulla maggioranza di governo'Il dramma è che rimandano tutto perché hanno il terrore di una resa dei… - La7tv : #tagada Francesco Borgonovo sulla maggioranza di governo'Il dramma è che rimandano tutto perché hanno il terrore di… - ildegrimm : Ogni anno si consuma il dramma del video ''divertente''' sulla befana. Ogni anno fisso il telefono pensando 'ma che, davero?' -