Diego Fusaro contro Salvini: "Imbarazzante, ha abbandonato il sovranismo. Spero possa rinsavire" "Un grave errore, imbarazzante". Diego Fusaro, saggista e opinionista, non risparmia le critiche e attacca duramente Matteo Salvini dopo la reazione del leader della Lega alla crisi in atto tra Stati Uniti e Iran. Dopo la notizia, Salvini aveva pubblicato una foto che lo ritrae in compagnia di Donald Trump, con un palese endorsement al presidente americano. Invece sul punto Fusaro è stato netto: per lui il raid americano che ha ucciso il generale iraniano Qassam Soleimani a Baghdad, in Iraq, è un "attacco terroristico" da parte di Trump ai danni del sovranismo iraniano. "Se vogliamo essere sovranisti dobbiamo difendere l'Iran che rivendica la propria sovranità e si oppone all'imperialismo statunitense, o dobbiamo stare con gli Stati Uniti di Trump ...

