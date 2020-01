Da Valle Giulia a globalismo-sovranismo: incontro con Adriano Tilgher (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno- Si terrà venerdì 10 gennaio alle ore 18 presso la libreria Imagine’s book (ex libreria Guida) in corso Garibaldi 142 il convegno dal titolo “La mancata unità generazionale del ’68 e l’attuale superamento della dicotomia tra destra e sinistra” nel corso del quale verrà presentato il libro “La mia Avanguardia” edito da Avatar edizioni. Moderati da Margi Villa Del Priore, interverranno: Luca Lezzi, responsabile del Circolo Proudhon Salerno, lo scrittore Ettore Mirelli e Adriano Tilgher, storico esponente della destra sociale e autore del volume. Adriano Tilgher “Il libro di Adriano Tilgher – afferma Luca Lezzi – ci darà l’occasione di dibattere sui principali avvenimenti della fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta vissuti dalla nostra nazione tra i quali gli scontri di Valle Giulia, la rivolta di Reggio Calabria e il golpe ... Leggi la notizia su anteprima24

