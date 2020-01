Cellulare alla mano mentre si guida: in arrivo multe stratosferiche (e non solo). Cosa cambia (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Ne abbiamo parlato a lungo delle multe sugli automobilisti che guidano distraendosi al Cellulare. Ora, però arriva una buona notizia: la Commissione Trasporti della Camera dei Deputati ritorna il pugno di ferro contro chi usa il Cellulare alla guida. Tutto è scaturito dopo le polemiche divampate a seguito dell’ammorbidimento del provvedimento in discussione e della mancata risposta all’appello della Polizia Stradale ha portato dunque i suoi frutti. Il provvedimento, non ancora attuato, prevede la sospensione della patente già alla prima infrazione ( da 1 a 3 mesi per chi viene multato la prima volta e in caso di recidiva si arriva da 2 a 6 mesi. Più la decurtazione di 5 punti la prima volta, che diventano poi 10) ed anche il raddoppio delle multe. Insomma chi viene “sorpreso” la prima volta mentre usa il Cellulare alla guida incapperà in una sanzione che va da 322 a 1294 euro e per chi ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

