Calciomercato: Diego Demme al Napoli, l'azzurro nel destino (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il centrocampista tedesco di origini italiane, che deve il nome all'amore del padre per i campani e per Maradona, è un punto fermo del Lipsia dal 2014: combattivo e dinamico, è il primo rinforzo di gennaio per Gattuso. Leggi la notizia su foxsports

