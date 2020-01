Assicurazioni truffate con la complicità di giudici e avvocati: 10 arresti tra Napoli e Avellino (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Una truffa alle compagnie di assicurazione e al Fondo per le vittime della strada che ha reso fino a 1 milione e mezzo di euro. Incidenti stradali mai avvenuti, ma costruiti ad arte con la complicità di avvocati, cancellieri e giudici di pace. Un vero e proprio sistema. La polizia stradale di Roma, coordinata dalla procura della Repubblica – procuratore aggiunto Roberto Cucchiari e sostituto procuratore Pierluigi Cipolla – e coadiuvata sul territorio dalla polizia stradale di Napoli, ha eseguito 10 ordinanze di custodia cautelare per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa alle Assicurazioni e connessi reati contro la fede pubblica e la pubblica amministrazione. Inoltre, sono state denunciate in stato di libertà altre 14 persone. Troppi incidenti stradali e, soprattutto, troppe similitudini tra i sinistri per non destare il sospetto delle compagnie ... Leggi la notizia su ildenaro

