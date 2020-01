Annuncio choc: "Troppo dolore, scelgo la sedazione" (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Patricia Tagliaferri Giovanni Custodero aveva condiviso la sua lotta sui social. Nel 2017 la diagnosi di sarcoma Alla fine, dopo una battaglia lunga e difficile combattuta sempre con il sorriso e documentata sui social, il male lo ha piegato. «Basta, vado in sedazione profonda», scrive su Facebook. Un Annuncio choc e inaspettato. Perché Giovanni Custodero, 27 anni, un ex calciatore pugliese al quale nel 2017 è stato diagnosticato un sarcoma osseo, ha sempre lottato con coraggio e senza mai perdere la speranza, tanto da essere ribattezzato «guerriero sorridente», coinvolgendo personalità dello sport e anche i calciatori del Lecce interessati ad una raccolta fondi. Ma negli ultimi tempi il dolore era diventato Troppo forte da sopportare, anche per lui che non aveva nessuna intenzione di mollare. La sua decisione l'ha comunicata lui stesso sul suo profilo: «Eccoci arrivati alla ... Leggi la notizia su ilgiornale

