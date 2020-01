Wunderlist sarà ritirato a breve: ecco le migliori alternative (Di martedì 7 gennaio 2020) Wunderlist verrà ritirata il 6 maggio 2020. Per prepararci al meglio, ecco una lista delle migliori App per liste e cose da fare da usare in alternativa. Microsoft ha annunciato che ritirerà la App per liste Wunderlist il prossimo 6 maggio 2019. Un peccato, perché si trattava di una delle App più celebri in questa particolare categoria. Per fortuna però l’azienda ci sta avvisando con largo anticipo, per cui abbiamo la possibilità di prepararci nel modo migliore. Vediamo un breve elenco delle migliori App per liste ed elenchi che possiamo iniziare a usare in alternativa. L’alternativa più ovvia: Microsoft To Do Microsoft ha acquistato Wunderlist già nel 2015, e da allora ha arricchito sempre di più il suo prodotto con nuove funzioni, relegando sempre di più la App a un ruolo secondario. In pratica oggi Microsoft To Do è una copia quasi perfetta di Wunderlist: ... Leggi la notizia su newsmondo

