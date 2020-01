Wanda Nara al GF Vip: “Voglio farmi conoscere” (Di martedì 7 gennaio 2020) Wanda Nara, che insieme a Pupo ricoprirà il ruolo di opinionista per il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, ha confessato di essere intenzionata a farsi conoscere dagli italiani per ciò che è veramente. Wanda Nara al Grande Fratello Vip A grande richiesta Wanda Nara approda in veste di opinionista al Grande Fratello Vip, dove già ferve l’attesa di coloro che non vedono l’ora di conoscere più approfonditamente la moglie di Mauro Icardi. Nella conferenza stampa del programma è stata la stessa Wanda a confessare che la partecipazione al Grande Fratello Vip le darà modo di farsi conoscere meglio dal pubblico italiano, che finora l’ha vista soltanto a Tiki Taka (dove, stando a quanto da lei dichiarato, non sarebbe libera di dire sempre ciò che vuole). Si tratta di un periodo piuttosto complicato per la manager del calciatore che, dopo il trasferimento di Icardi al ... Leggi la notizia su notizie

favbisak : #UominieDonne Più guardo Wanda Nara opinionista al GfVip, più ringrazio che se ne siano andati lontano dalla nostr… - vale_enne : Wanda Nara la quale ignora completamente l’esistenza delle desinenze dei verbi in italiano a commentare il #gfvip n… - favbisak : RT @regalatemilouis: wanda nara al gfvip a fare l’opinionista?????? e noi dovevamo tenerci questi due fenomeni?????? questi pagliacci?????… -