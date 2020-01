Volley, Preolimpico 2020: la Slovenia batte al tie break la Germania e si prende la semifinale (Di martedì 7 gennaio 2020) La Slovenia batte 3-2 la Germania e raggiunge i tedeschi, già qualificati, in semifinale. Domani gli sloveni (che affrontano la già eliminata Repubblica Ceca) potranno addirittura scegliersi la rivale, visto che giocheranno dopo il match tra Bulgaria e Serbia che darà una configurazione quasi definitiva all’altro girone. Una vittoria sofferta, in rimonta, per la squadra di Alberto Giuliani, che ha saputo gestire i momenti difficili contro una Germania che ha giocato libera mentalmente e con tanto turn over voluto da Giani vista la qualificazione già ottenuta. Una prova di insieme della formazione slovena che ha avuto in Cebulj l’attaccante più continuo ed efficace (25 punti per lui) ma anche in Stern e Urnaut valide alternative, mentre in casa Germania il top scorer è stato Hirsch con 18 punti all’attivo. Il derby delle panchine italiane inizia con una Germania ... Leggi la notizia su oasport

