Verso Lazio-Napoli: terapie per Maksimovic, personalizzato per Koulibaly (Di martedì 7 gennaio 2020) Provando a mettere subito da parte la sconfitta subita contro l’Inter, Gattuso ha chiamato tutti a raccolta in vista di Lazio-Napoli, che si disputerà sabato all’Olimpico. Lazio-Napoli | Il Calcio Napoli si è messo subito al lavoro nel giorno dopo la sconfitta con l’Inter per preparare la trasferta di sabato all’Olimpico contro la Lazio. La … L'articolo Verso Lazio-Napoli: terapie per Maksimovic, personalizzato per Koulibaly proviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco Leggi la notizia su 2anews

sportli26181512 : La Lazio meraviglia si scopre a sinistra: si fermano Lulic e Jony: La Lazio meraviglia si scopre a sinistra: si fer… - laziopress : - LALAZIOMIA : -