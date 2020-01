Un’onda umana invade Kerman per l’arrivo della salma di Soleimani – Le immagini (Di martedì 7 gennaio 2020) La salma di Soleimani è arrivata nella città iraniana di Kerman dove ad accoglierla sono scese in strada migliaia di persone. Oggi, 7 gennaio, il generale, verrà sepolto proprio qui nella sua città natale. Soleimani è nato infatti a Rābor, nella provincia di Kerman. Ieri, centinaia di migliaia di persone hanno invaso Teheran per i funerali di Soleimani. «Le famiglie dei soldati statunitensi di stanza in Medio Oriente dovrebbero aspettarsi la morte dei loro figli», ha detto la figlia del generale. Iran state TV shows footage of slain commander Qassem Suleimani’s funeral service in his hometown of Kerman, in Iran’s mostly desert southeast, where he is to be buried pic.twitter.com/bJXyt24zEK— Borzou Daragahi <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f58a.png" alt=" Leggi la notizia su open.online

