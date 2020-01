The young premier. Conte posta su Fb una foto da piccolo in bici (Di martedì 7 gennaio 2020) “Frugando fra i cassetti di una vecchia scrivania mi è capitata fra le mani questa foto di cui avevo perso il ricordo. Nonostante gli anni trascorsi riconosco due elementi che non mi hanno mai abbandonato: la passione per la bicicletta e la tenacia che mi induce a non fermarmi mai”. Lo scrive su Facebook il premier Giuseppe Conte che posta anche una foto che lo ritrae da bimbo su una piccola bicicletta. Leggi la notizia su huffingtonpost

