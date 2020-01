Square Enix: 'ci impegneremo a creare esperienze di gioco possibili solo nel cloud' (Di martedì 7 gennaio 2020) Sebbene non sembri che l'hardware di gioco dedicato scomparirà presto, il cloud streaming sicuramente sta appropriandosi di un posto di rilievo nel settore gaming ed è inevitabilmente destinato a crescere col passare del tempo e con l'avanzare della tecnologia cloud. Vari sviluppatori del settore hanno parlato del loro interesse per il cloud e uno sviluppatore che sembra puntare molto su di esso è Square Enix.Il publisher giapponese ha già parlato con entusiasmo del potenziale di crescita del cloud e recentemente il presidente della società, Yosuke Matsuda, ne ha parlato ancora una volta. Nella lettera di augurio per il nuovo anno pubblicata sul sito ufficiale di Square Enix, il presidente ha parlato di come il cloud "accelererà ulteriormente il passaggio dal tradizionale modello di vendita basato su disco alle vendite digitali" e "determinerà un cambiamento significativo nei modelli di ... Leggi la notizia su eurogamer

