Questa immagine degli incendi in Australia racconta ciò che sta succedendo (ma non è una foto) (Di martedì 7 gennaio 2020) Di tutto si è detto e scritto negli ultimi giorni a proposito di Questa immagine, pubblicata su Instagram la scorsa domenica 5 gennaio da un grafico di nome Anthony Hearsey, che vive a Brisbane in Australia ed è specializzato nella post-produzione di foto e nella realizzazione di rendering. Visualizza questo post su Instagram * Didn’t realise this would go viral <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/2.3/72x72/1f440.png" alt=" Leggi la notizia su wired

Quirinale : #Mattarella: Vorrei condividere con voi questa immagine. Con un invito: proviamo a guardare l’Italia dal di fuori,… - VittorioSgarbi : #sicilia #antimafia Montante è stato l'esponente più rappresentativo di questa antimafia opportunistica, un'antimaf… - antocalderone : Questa immagine degli incendi in Australia racconta ciò che sta succedendo (ma non è una foto) -