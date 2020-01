Programmi TV più seguiti sui social nel 2019: Amici in vetta, seguono Uomini e Donne e Le Iene (Di martedì 7 gennaio 2020) Amici 2019 Al giorno d’oggi, i social hanno sempre più rilevanza per decretare il successo di un prodotto televisivo. Se gli ascolti lineari hanno premiato Montalbano e Sanremo, vediamo cosa è successo online nel 2019. Negli scorsi giorni Corriere ha pubblicato una classifica elaborata da Nielsen sui prodotti catodici che hanno generato maggiore movimento sui social. Al primo posto, con oltre 65 milioni di interazioni, si trova la 18esima edizione di Amici, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi; gran parte del successo del programma, che ha registrato uno share social del 17,9%, è dovuto alla pagina Instagram, capace di raccogliere oltre 54 milioni di interazioni. Uomini e Donne si trova invece sul secondo gradino del podio (11,5% di share social con 42 milioni di interazioni), mentre la medaglia di bronzo è stata conquistata da Le Iene. Nello specifico, il ... Leggi la notizia su davidemaggio

