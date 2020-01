Paolo Ruffini ha tradito Diana Del Bufalo? Le accuse di Vanya Stone - (Di martedì 7 gennaio 2020) Luana Rosato Vanya Stone accusa Paolo Ruffini di aver tradito Diana Del Bufalo con lei e, per questo motivo, di essere stata estromessa dal cast de La Pupa e il Secchione perchè lui aveva paura che rivelasse tutto La fine della storia tra Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo continua a far discutere dopo le accuse social – poi cancellate – da Vanya Stone, che ha fatto sapere di essere stata l’amante del comico. Le dichiarazioni della donna, giunte attraverso un post pubblicato sul suo profilo Facebook, hanno fatto immediatamente il giro della rete e, nonostante siano poi state rimosse proprio dalla Stone, non sono passate inosservate agli occhi dei più attenti. Oltre ad aver rivelato di aver avuto un flirt con Ruffini mentre quest’ultimo era legato alla Del Bufalo, Vanya ha anche asserito di essere stata esclusa dal cast de La Pupa e il Secchione proprio per i suoi trascorsi ... Leggi la notizia su ilgiornale

