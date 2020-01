No! In Finlandia non ci saranno le giornate lavorative da sei ore per quattro giorni alla settimana (Di mercoledì 8 gennaio 2020) In molti, sia Open che testate internazionali come il The Guardian, hanno diffuso la notizia secondo la quale in Finlandia ci sarebbe stata una rivoluzione nel mondo del lavoro grazie alla proposta della premier Sanna Marin: giornate lavorative da sei ore per quattro giorni alla settimana. Non era vero! La rettifica del The Guardian. Come riporta la rettifica del The Guardian, la stessa Sanna Marin aveva riferito di aver abbandonato l’idea di questa di una riforma del lavoro del genere e il 7 gennaio 2020 il governo finlandese aveva smentito le dichiarazioni riportate dalla stampa internazionale sul caso. Ecco il tweet del 7 gennaio 2020 dell’account ufficiale del governo finlandese dove si riporta che la proposta non è all’ordine del giorno, non vi sono attività in atto a riguardo e non è presente nel programma politico: In the Finnish Government´s program ... Leggi la notizia su open.online

