Nicky Bandini: “Balotelli comincia il 2020 come il 2010, tra gol e razzismo” (Di martedì 7 gennaio 2020) La storia si ripete, e il 2020 del calcio italiano comincia – nella lettura che ne fa Nicky Bandini sul Guardian – esattamente come il 2010, nel segno di Mario Balotelli tra gol e razzismo. come se non fosse cambiato nulla l’attaccante, adesso al Brescia, aprì il decennio con la maglia dell’Inter segnando un gol al Chievo per poi denunciare cori razzisti nei suoi confronti. E lo ha concluso segnando un gol al primo match del 2020, contro la Lazio, denunciando – di nuovo – i soliti cori da parte dei tifosi della Lazio. “Il contesto – scrive Bandini – ora è molto diverso. Brescia, la sua città natale, sarebbe già contenta di non retrocedere. Ma atri aspetti sono cupamente gli stessi”, riferendosi al razzismo. “Almeno questa volta l’accusa è stata riconosciuta, sia dagli ufficiali di gara sia dalla Lazio che ha ... Leggi la notizia su ilnapolista

