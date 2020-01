Lady Immobile: "Ciro mi dedica ogni gol ma ha un brutto vizio" - (Di martedì 7 gennaio 2020) Marco Gentile La moglie dell'attaccante della Lazio ha svelato il vizietto del marito: "I videogiochi, ma non mi dà fastidio. Quando mi innervosisco perché gioca troppo, lui capisce al volo e smette" Ciro Immobile è arrivato a quota 118 reti complessive in Serie A, 21 stagionali con la Lazio in 22 partite, 19 in campionato e due in Europa League, ed è il capocannoniere della massima serie davanti a Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo. Il 29enne di Torre Annunziata è l'uomo copertina di questo campionato, con la Lazio sta facendo cose egregie e si candida per un posto da titolare ad Euro 2020. Immobile è ormai da anni una certezza visto che con la maglia biancoceleste segna con una frequenza impressionante: 26 reti al primo anno in 41 presenze totali, ben 41 nella stagione 2017-2018 in 47 gettoni, "solo" 19 l'anno scorso in 46 apparizioni e già 21 in 22 presenze stagionali tra ... Leggi la notizia su ilgiornale

FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: Lady Immobile: 'Ciro al #Napoli? No, resta alla #Lazio!' - DocThomas : RT @cmdotcom: Lady Immobile: 'Ciro al #Napoli? No, resta alla #Lazio!' - Micko_Deriz : RT @laziopress: -