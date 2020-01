Italia-Usa oggi, Atp Cup 2020: orario d’inizio, tv e streaming. Il programma delle partite (Di martedì 7 gennaio 2020) Si concluderà domani, martedì 7 gennaio, per le prime 12 squadre, la fase a gironi dell’ATP Cup 2020 di tennis: scenderà in campo l’Italia, opposta agli USA nella terza tornata del Gruppo D. A Perth, in Australia, ad aprire il programma, con orario d’inizio alle ore 10.30 Italiane, saranno Stefano Travaglia e Taylor Fritz, poi, non prima delle ore 12.00 Italiane, ecco la sfida tra Fabio Fognini e John Isner. A seguire il doppio, con Simone Bolelli e Fabio Fognini contro Austin Krajicek e Rajeev Ram. L’altro match del Gruppo D, prevede invece nella notte Italiana, con inizio alle ore 03.00, la sfida tra Russia e Norvegia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Italia-USA DELL’ATP CUP 2020 DI TENNIS DALLE 10.30 (MARTEDI’ 7 GENNAIO) Di seguito programma, ordine dei gioco dei singolari, orari e tv di Italia-USA, incontro valido per la terza tornata del Gruppo ... Leggi la notizia su oasport

