Incendi in Australia, Chris Hemsworth dona un milione di dollari (e non è il solo) (Di martedì 7 gennaio 2020) Le foto degli Incendi in Australia Le foto degli Incendi in Australia Le foto degli Incendi in Australia Le foto degli Incendi in Australia Le foto degli Incendi in Australia Le foto degli Incendi in Australia Le foto degli Incendi in Australia Le foto degli Incendi in Australia Le foto degli Incendi in Australia Le foto degli Incendi in Australia Le foto degli Incendi in Australia In Australia, in queste ore, le piogge stanno dando un po’ di tregua. Ma la situazione è ancora disperata: vaste aree del continente continuano a bruciare, l’aria in diverse città è irrespirabile, gli animali che non ce l’hanno fatta sono oltre 480 milioni, le vittime sono 25. È un’emergenza che dura da mesi e che da qualche settimana mobilita (finalmente) l’opinione pubblica mondiale. Sono decine di migliaia le donazioni già arrivate e, come spesso accade in questi casi, le star ... Leggi la notizia su vanityfair

