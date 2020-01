Il Luogotenente Friscuolo lascia Solofra ed entra nella sezione operativa di Benevento (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSolofra (Av) – Dopo aver brillantemente superato tutte le prove del relativo concorso, il Luogotenente C.S. Giuseppe Friscuolo è stato promosso al ruolo di Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, con il grado di Sottotenente, e dopo quasi undici anni lascia il comando della Stazione di Solofra per intraprendere il nuovo incarico di Comandante della sezione operativa della Compagnia dei Carabinieri di Benevento. Il neo Ufficiale, 50enne, di origini partenopee, laureato con pieni voti in giurisprudenza, si è arruolato nell’Arma nel 1986 quale Carabiniere, venendo subito impiegato nella Capitale, per poi accedere al ruolo di sottufficiale, superando il corso biennale. Trasferito prima al Nucleo Operativo della Compagnia di Aprilia e successivamente al Nuclei Investigativo di Firenze e Salerno, si faceva particolarmente apprezzare per le attività ... Leggi la notizia su anteprima24

