I probiviri M5s e il dilemma delle rendicontazioni (Di martedì 7 gennaio 2020) Si dovrebbe svolgere oggi la riunione dei probiviri del Movimento 5 Stelle per valutare le eventuali sanzioni da comminare a quanti, nel Movimento, non hanno rispettato la regola della restituzione di parte dell'indennità parlamentare. Sul tema è intervenuto, con un messaggio su Facebook, il capo politico di M5s, Luigi Di Maio, il primo del'anno. Il Movimento, ha detto, "è ancora l'unica forza politica che taglia gli stipendi e li versa per opere di bene". E ancora: "Io sono contento che i giornali ci facciano le pulci", ha sottolineato precisando: "non è vero che solo il 12% dei parlamentari è in regola, mancano gli ultimi 4-5 mesi" per pianificare gli obiettivi dei rimborsi". Ai giornali "chiedo di dare la stessa evidenza quando saranno date le sanzioni" a chi non ha rispettato le regole, ha aggiunto. Numeri strettissimi a Palazzo Madama Certo, se mai si ... Leggi la notizia su agi

