Fear The Walking Dead 6 tra l’arrivo di un volto noto e uno spoiler su Morgan (Di martedì 7 gennaio 2020) Siamo tutti con gli occhi e le orecchie puntate in Texas dove il cast di Fear The Walking Dead 6 è a lavoro per le riprese dei nuovi episodi che presto andranno in onda negli Usa. Mentre il pubblico italiano attende ancora di capire dove e quando vedrà quelli della quinta, negli Usa si lavora a pieno regime alla sesta stagione e i primi spoiler sembrano arrivare da alcuni avvistamenti e foto social. In particolare, il primo indizio riguarda il possibile arrivo sul set di un volto noto di The Walking Dead mentre il secondo il futuro di Morgan nello spin-off dopo il rocambolesco finale della quinta stagione.ATTENZIONE spoiler!Una stella di The Walking Dead è stata avvistata in Texas e questo lascia pensare che un capitolo che sembrava chiuso forse non lo è ancora. Chi ha seguito la quinta stagione sa bene che Morgan ha accolto l'ex salvatore Dwight (Austin Amelio) esiliato dai ... Leggi la notizia su optimaitalia

