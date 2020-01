Ex SID, un Centro di Detenzione Clandestino in stile Liberty. Storie di desaparecidos in Uruguay (Di martedì 7 gennaio 2020) Articolo di Patrizia Gradito e Nicola Viceconti. Dopo i due articoli dedicati agli ex Centri Clandestini di Detenzione “El Olimpo” 1 e “ESMA”2, entrambi situati nella città di Buenos Aires, ci spostiamo a Montevideo in Uruguay, per la terza tappa del reportage dedicato all'identità e alla memoria dei desaparecidos, vittime delle dittature che si sono abbattute alla fine degli anni ‘70 nei due Stati rioplatensi. È la volta dell'ex sede del Servizio de Informaciòn de Defensa (SID) convertito – con (...) - Cronaca / Dittatura, desaparecidos, Uruguay Leggi la notizia su feedproxy.google

