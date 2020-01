Eachine E511S, drone GPS 1080P pieghevole in offerta su Amazon (Di martedì 7 gennaio 2020) Eachine E511S è un drone dotato di GPS e videocamera Full HD, in grado di seguire il soggetto o orbitargli attorno per catturare i momenti più belli e spettacolari della propria vita all’aria aperta, dello sport o delle vacanze. Su Amazon è possibile acquistarlo oggi al costo di 89,99 euro anziché 139,99, risparmiando 50 euro grazie a uno sconto del 36 %. Compatto (35,4×36,6×7,3 cm che scendono a 18.5×10.8×6.4 cm con le braccia piegate) e leggero (280 g), l’Eachine E511S è caratterizzato da un design aggressivo e futuristico e da caratteristiche tecniche assai interessanti. La batteria ad alta capacità da 1200 mAh, ad esempio, garantisce un tempo di volo fino a 17 minuti, mentre il telecomando è stato migliorato e ora consente il controllo diretto fino a una distanza massima di 200/300 metri. Molto interessanti sono poi le funzioni FPV (First Person ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Eachine E511S Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Eachine E511S