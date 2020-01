Da Sanremo a Sanrula, il Festival arruola la Jebreal. Via libera di viale Mazzini alla partecipazione della giornalista palestinese dopo le polemiche. All’Ariston ci sarà anche la “sovranista” Pavone (Di martedì 7 gennaio 2020) Contrordine a viale Mazzini. Dopo le furenti polemiche degli ultimi giorni, la Rai ha dato il via libera alla presenza di Rula Jebreal come ospite al prossimo Festival di Sanremo. Nell’incontro di ieri tra l’amministratore delegato Fabrizio Salini, il direttore di Rai1 Teresa De Santis e il direttore artistico e conduttore della kermesse Amadeus, sono stati approvati il progetto del Festival e la lista degli ospiti proposta dal conduttore. Ma in realtà, a spingere per la partecipazione della giornalista palestinese (con cittadinanza israeliana e italiana), da quanto risulta a La Notizia, sarebbe stato l’inner circle renziano. Non a caso, nei giorni scorsi, a gridare allo scandalo, denunciando addirittura un caso di “discriminazione di Stato” per la possibile esclusione della Jebreal dal palco dell’Ariston erano stati proprio gli esponenti di Italia Viva. A cominciare dal capogruppo al ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

