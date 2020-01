Calciomercato, le voci dall’Inghilterra sull’Inter: scambio Torino-Atalanta, difensore per Samp e Verona (Di martedì 7 gennaio 2020) S è da poco conclusa una giornata importante valida per il campionato di Serie A, sono arrivate importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Nel frattempo il Calciomercato entra sempre più nel vivo non solo per gennaio anche per giugno, ecco tutte le trattative nel dettaglio. ERIKSSON – Sven Goran Eriksson punta l’Australia. Nel dettaglio il proprietario dei Newcastle Jets, ha fatto sapere che dopo l’esonero di Ernie Merrick la societa’ ha ricevuto una decina di curricula “e fra questi c’e’ quello di Eriksson. Faremo le nostre valutazioni, abbiamo bisogno di qualcuno in grado di darci qualcosa, con un po’ di esperienza e che venga qui con le giuste motivazioni”. INTER – L’Inter non molla Eriksen, secondo il Daily Mirror il club nerazzurro sarebbe pronto a presentare un’offerta da 23,5 milioni di euro ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

