Bimbo di 7 mesi morto congelato: lasciato per ore sul balcone a -20°C (Di martedì 7 gennaio 2020) Sua madre l’avrebbe messo sul balcone con l’intento di riprenderlo pochi minuti dopo, ma se ne è dimenticata e il piccolo è morto congelato. Sua madre e suo padre credevano gli avrebbe fatto bene stare un po’ aperto e prendere una boccata d’aria fresca, per non dire gelida. Così hanno aperto la finestra e l’hanno … L'articolo Bimbo di 7 mesi morto congelato: lasciato per ore sul balcone a -20°C è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

