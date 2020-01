Australia, il Wwf: “Si stima un miliardo di animali uccisi dal fuoco”. Il fumo degli incendi visibile fino in Cile e in Argentina (Di martedì 7 gennaio 2020) “Oltre un miliardo di animali potrebbero essere stati uccisi direttamente o indirettamente dagli incendi in Australia”: l’allarme è stato lanciato dal Wwf in una nota. Il numero, si precisa, è una stima calcolata “utilizzando un metodo che valuta l’impatto del disboscamento sulla fauna”. Una perdita enorme in termini di biodiversità: da settembre a oggi sono andati in fumo 8,4 milioni di ettari in tutta l’Australia, sempre secondo le stime del Wwf, “una superficie equivalente all’intera Austria”. Nel fuoco sono morte 25 persone e – riferisce la Bbc – sono bruciate almeno 2mila case. Il fumo degli incendi è ben visibile fino in America Latina: una nube ha coperto il cielo in Cile e Argentina. Le cifre sono state estrapolate dagli studi del professor Chris Dickman dell’Università di Sydney. Le perdite più ingenti sono tra i ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

repubblica : Australia, oltre 180 persone arrestate per incendio doloso. Wwf: un miliardo di animali uccisi da fiamme [aggiornam… - repubblica : Australia, Wwf: 8mila koala dispersi negli incendi, morti 480 milioni di animali - HuffPostItalia : 'Oltre un miliardo di animali morti nei roghi in Australia. È un'apocalisse'. L'allarme del Wwf -