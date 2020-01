Ambulanza sequestrata a Napoli: «Noi costretti a obbedire, temevamo di morire» (Di martedì 7 gennaio 2020) Hanno denunciato il loro sequestro, e non si sono tirati indietro nel raccontarlo, ma la paura di vendette è inevitabile. «Esporci con i nostri nomi significherebbe dare la... Leggi la notizia su ilmattino

AppaltiLeaks : RT @Forchielli: Ambulanza sequestrata per una distorsione al ginocchio; il paziente che era in barella costretto a scendere ?? ditemi voi se… - andrea_falivene : RT @rep_napoli: Napoli, il medico dell'ambulanza sequestrata dalla babygang: 'Lavoro al 118 da appena un mese e ora ho paura' [aggiornament… - uandarin : RT @Forchielli: Ambulanza sequestrata per una distorsione al ginocchio; il paziente che era in barella costretto a scendere ?? ditemi voi se… -