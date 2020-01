Venezuela, Luis Parra proclamato presidente: Guaidó prova a scavalcare i cancelli per entrare in Parlamento (Di lunedì 6 gennaio 2020) Dopo essere stato bloccato dalla polizia, che gli ha impedito l’accesso al Parlamento, Juan Guaidó ha provato a scavalcare le recinzioni dell’edificio, mentre in aula Luis Parra si autoproclamava presidente del Parlamento Venezuelano. Presenti al giuramento solo i deputati fedeli al presidente Nicolas Maduro e quelli critici nei confronti di Guaidó, gli unici a essere stati ammessi all’interno dell’Assemblea Nazionale dalla polizia fedele a Maduro. Durante la seduta di oggi il Parlamento avrebbe dovuto votare il rinnovo del mandato di Guaidó come presidente dell’Assemblea L'articolo Venezuela, Luis Parra proclamato presidente: Guaidó prova a scavalcare i cancelli per entrare in Parlamento proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

