Sanremo 2020 | ecco i cantanti in gara e i titoli delle canzoni

Sanremo 2020

Contrariamente a quanto previsto inizialmente, la lista dei big del Festival di Sanremo 2020 sarà extralarge. Durante lo speciale in prime time de I Soliti Ignoti – Il Ritorno, Amadeus è pronto a svelare le identità dei 2 nuovi nomi e, al cospetto di tutti i cantanti, i titoli delle canzoni in gara.

Festival di Sanremo 2020: i cantanti e le canzoni in gara
- Achille Lauro
- Alberto Urso
- Anastasio
- Diodato
- Elettra Lamborghini
- Elodie
- Enrico Nigiotti
- Francesco Gabbani
- Giordana Angi
- I Pinguini Tattici Nucleari
- Irene Grandi
- Junior Cally
- Le Vibrazioni
- Levante
- Marco Masini
- Michele Zarrillo
- Morgan con Bugo
- Paolo Jannacci
- Piero Pelù
- Riki
- Rancore
- Raphael Gualazzi

