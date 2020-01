San Basilio, scoperti mentre vendono droga: arrestati tre giovani spacciatori (Di lunedì 6 gennaio 2020) Tre spacciatori arrestati nel quartiere romano di San Basilio, a Roma: sono tre cittadini della capitale di 25, 26 e 46 anni, già noti negli ambienti di droga e senza occupazione. Sono stati sorpresi mentre cedevano droga in strada ad altri due giovani, segnalati come assuntori di stupefacenti. arrestati invece i tre spacciatori che saranno processati per direttissima. Leggi la notizia su roma.fanpage

DottorPaolo86 : RT @SkyTG24: Roghi a #Roma, a fuoco cassonetti e auto a Casal Bruciato e San Basilio - SkyTG24 : Roghi a #Roma, a fuoco cassonetti e auto a Casal Bruciato e San Basilio - Antiebbasta : RT @LogikSEO: Non ha avuto problemi a raccontare un po’ di sé senza filtri, come quando ha rivelato che la cosa che più gli mancano da quan… -