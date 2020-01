Palermo, per l’epifania calze con logo di Forza Nuova ai bambini: partecipa anche il sindaco (Di lunedì 6 gennaio 2020) A Trappeto, in provincia di Palermo, il partito di estrema destra Forza Nuova ha distribuito cento calze della Befana con il proprio logo ai bambini del paese. A partecipare all'iniziativa anche il sindaco e il vicesindaco della città. L'opposizione però insorge: "Si sdogana l'ideologia fascista". Leggi la notizia su fanpage

DavidSassoli : 40 anni fa a #Palermo il barbaro omicidio di Piersanti #Mattarella, con coraggio impegnato per rinnovare la politic… - Tg3web : L'insegnante di Palermo sospesa per 15 giorni. I suoi studenti, per il Giorno della memoria, avevano messo a confro… - Roberto_Fico : Il 6 gennaio 1980 la mafia uccideva Piersanti Mattarella a Palermo. Politico onesto e rigoroso, servitore dello Sta… -