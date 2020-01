Meghan Markle rompe il silenzio: il commovente messaggio per l’Australia (Di lunedì 6 gennaio 2020) Gli incendi che stanno devastando l’Australia rappresentano, ormai da un mese, un forte motivo di preoccupazione per il mondo. I Duchi di Sussex, che si sono appena lasciati alle spalle le prime Feste da genitori, hanno rotto il silenzio pubblicando su Instagram un commovente messaggio di supporto. Sul profilo @sussexroyal – tramite il quale condivideranno ogni mese i dettagli di un singolo account capace di regalare ispirazione e di mettere in primo piano il bene che viene fatto nel mondo – è infatti comparso un post caratterizzato dalla foto di un vigile del fuoco volontario con in braccio un koala. Nella didascalia, Meghan e Harry hanno espresso la loro vicinanza a coloro che in queste settimane stanno affrontando la devastante situazione. I Duchi di Sussex hanno altresì evidenziato il fatto di essere colpiti dall’alto numero di disastri ambientali degli ... Leggi la notizia su dilei

bellicapelli15 : Suits la nona e ultima stagione (senza Meghan Markle) arriva su Premium Stories e Infinity - SerieTvserie : Suits la nona e ultima stagione (senza Meghan Markle) arriva su Premium Stories e Infinity - zazoomblog : Suits la nona e ultima stagione (senza Meghan Markle) arriva su Premium Stories e Infinity - #Suits #ultima… -