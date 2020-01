Lucia Borgonzoni esulta | con lei si schiera anche il comico Ferrini | Al Pd

Lucia Borgonzoni sbugiarda Santori e il Pd : "Esilarante - guardate questo video - sono sempre i soliti" : "Ma voi vi candiderete con Stefano Bonaccini?". Una domanda evidentemente difficile a cui rispondere per Mattia Santori. Ospite a Omnibus, tempo fa, il leader delle Sardine aveva dato vita a un volo pindarico (passando da un tema a un altro senza alcun nesso logico) tanto da costringere la conduttri

Ora Salvini non nomina più Lucia Borgonzoni : Ieri Lucia Borgonzoni e Matteo Salvini ci hanno spiegato che non si chiedono soldi per la campagna elettorale in Emilia-Romagna quando li chiede Bonaccini (mentre se li chiede il Capitano va tutto bene). Oggi Repubblica racconta che la situazione per la Lega è talmente ok che Salvini si dimentica di citare la Borgonzoni nei comizi: Eppure segnali di fatica nel centrodestra ci sono. Il governatore guadagna punti e la candidata leghista Lucia ...

Lucia Borgonzoni contro Bonaccini : "Ha annullato la sua visita a Bibbiano perché i genitori protestano" : Stefano Bonaccini se la dà a gambe levate. L'attuale governatore dell'Emilia-Romagna doveva infatti far visita a Bibbiano, il comune della provincia di Reggio Emilia (a guida dem) disgraziatamente noto per i casi di bambini sottratti ai genitori naturali per essere poi affidati ad altre famiglie che

Regionali Emilia Romagna - il padre di Lucia Borgonzoni sta con le Sardine : Regionali Emilia Romagna, il padre di Lucia Borgonzoni, candidata della Lega alla presidenza della regione, sta con le Sardine. Non è una semplice presa di posizione o una dichiarazione quella di Giambattista Borgonzoni, genitore della Lucia aspirante governatrice Emiliana. Borgonzoni ha infatti incontrato Mattia Santori, tra i leader del movimento delle Sardine nato proprio in Emilia-Romagna, a Bologna. Ai più attenti non è sfuggita la foto ...

La foto del padre di Lucia Borgonzoni con le Sardine : Giambattista Borgonzoni, padre della candidata della Lega in Emilia-Romagna Lucia Borgonzoni, ha pubblicato sul suo profilo facebook questa foto che lo ritrae con Mattia Santori, leader delle Sardine. «Ho voluto incontrare Mattia Santori, ragazzo in gamba che insieme ad altri giovani sta animando un movimento con principi sani e civili, per augurare di centrare l’obiettivo: arrestare le politiche della Lega», ha detto Borgonzoni Senior al ...

Il padre di Lucia Borgonzoni contro la Lega : “Voterò per Stefano Bonaccini del Pd” : Una foto con il leader delle sardine e un annuncio in vista delle regionali: il padre della candidata leghista è pronto a votare Bonaccini Cosa ci fa il padre di Lucia Borgonzoni, senatrice della Lega e candidata del centrodestra alle prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna insieme al leader delle Sardine Santori? L’immagine, una volta capito […] L'articolo Il padre di Lucia Borgonzoni contro la Lega: “Voterò per Stefano ...

Come Lucia Borgonzoni vuole sprecare i soldi dell’Emilia-Romagna per il referendum sull’autonomia : All’epoca dei referendum per l’autonomia attuati dalla Lega in Veneto e in Lombardia abbiamo spiegato Come la sceneggiata del voto fosse uno spreco di soldi ad usum propaganda del Carroccio, in quanto l’Emilia-Romagna aveva attivato la stessa procedura per ottenerla inviando una raccomandata. Infatti oggi la Regione è, insieme a veneti e lombardi, seduta sul tavolo del governo per l’attuazione di quello che ha richiesto ...

Chi è Lucia Borgonzoni - la candidata del centrodestra alle elezioni in Emilia Romagna : Lucia Borgonzoni, chi è la candidata della Lega alle elezioni in Emilia Lucia Borgonzoni CHI È – Lucia Borgonzoni è la candidata del centrodestra per le elezioni regionali in Emilia Romagna 2020. Dopo aver provato a battere nel 2016 il sindaco uscente di centrosinistra Virginio Merola, Borgonzoni è stata sconfitta al ballottaggio. Adesso dopo che nel frattempo è diventata senatrice, è stata invece scelta direttamente da Matteo Salvini per ...

Lucia Borgonzoni a Libero : "A me interessa solo l'Emilia. Forse Stefano Bonaccini punta a fare il leader Pd" : «Per me non è una sorpresa che Bonaccini, finalmente, abbia ammesso che il voto dell' Emilia-Romagna avrà anche una forte valenza nazionale: era evidente, altrimenti non si spiegherebbero i suoi attacchi quotidiani a Salvini, che comunque utilizza per non entrare mai nel merito dei temi regionali. C

Carlo Calenda : "Emilia Romagna? Matteo Salvini perderà. Vi spiego perché Lucia Borgonzoni non va bene" : Il 2020 è arrivato e le regionali in Emilia Romagna si avvicinano. La data cruciale è il 26 gennaio, ormai da settimane si sprecano le previsioni su come andrà il voto. Ospite di Radio Radio, Carlo Calenda offre il suo punto di vista sull'argomento: "Matteo Salvini perderà perché ha una candidata ch

Il programma di Lucia Borgonzoni per le elezioni Emilia Romagna 2020 : Il programma di Lucia Borgonzoni per le elezioni Emilia Romagna 2020 Lucia Borgonzoni è il candidato presidente del centrodestra alle elezioni regionali dell’Emilia-Romagna, in programma il 26 gennaio 2020. Borgonzoni, 43 anni, sta facendo campagna elettorale sotto lo slogan “L’Emilia-Romagna è di tutti”. L’aspirante governatrice, oggi senatrice della Lega, non ha elaborato un vero e proprio programma elettorale. I punti ...

Lucia Borgonzoni contro Concita De Gregorio : scottante botta e risposta su Twitter : Scontro sui social tra Lucia Borgonzoni e Concita De Gregorio. A scatenare le proteste della candidata in corsa per l’Emilia-Romagna è stato un tweet della giornalista, che propone una parodia non apprezzata dalla politica. Il retweet della De Gregorio proprio non va giù a Lucia Borgonzoni, candidata alle regionali per l’Emilia Romagna sotto la bandiera […] L'articolo Lucia Borgonzoni contro Concita De Gregorio: scottante botta ...

La fuga di Lucia Borgonzoni dai confronti tv per evitare figuracce : Perché non ci sono stati altri confronti televisivi con Bonaccini? «Chiedetelo a lui…»: la versione di Lucia Borgonzoni sui confronti con il suo rivale viene regalato oggi a Libero, che pubblica una intervista elegiativa alla candidata della Lega alle elezioni regionali dell’Emilia-Romagna. Repubblica Bologna però racconta tutta un’altra storia che vede invece una candidata piuttosto riluttante ai confronti, soprattutto dopo la ...

Matteo Salvini - cambio di strategia : "D'ora in poi con Lucia Borgonzoni ci vedremo poco" : Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni si vedono sempre meno insieme. La campagna elettorale in Emilia-Romagna vede un cambio di strategia del leader della Lega, ora schierato in prima persone, con la candidata presidente in secondo piano. Negli ultimi dieci giorni, infatti, Salvini e Borgonzoni non si s