LIVE Napoli-Inter 1-2, Serie A 2020 in DIRETTA: inizia la ripresa senza sostituzioni! (Di lunedì 6 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE embedit snippet=”adsense-articolo” 46′ inizia il secondo tempo! 21.35 Inter che domina e va avanti con la doppia rete di Lukaku poi il Napoli senza più niente da perdere compie una reazione nervosa che produce la rete di Milik, partita ancora da vivere. A tra poco per il secondo tempo. 46′ Finisce il primo tempo Napoli-Inter 1-2. 45′ Milik di testa tutto solo manda a lato. 43′ Ci sarà un solo minuto di recupero. 41′ Gooooooooooooooooooool, Milikkkkkkkkkkkkkkkkk, Zielinski per Callejon che rimette in mezzo di prima per Milik che non sbaglia, Napoli-Inter 1-2. 39′ Insigne va di tiro a giro sul secondo palo, Handanovic in due tempi salva. 37′ Lukaku ci prova con un sinistro a giro, pallone fuori di poco. 35′ Gooooooooooooooooooooooool, Lukakuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu, Lukaku va via in ... Leggi la notizia su oasport

