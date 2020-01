LIVE Napoli-Inter 1-2, Serie A 2020 in DIRETTA: accorcia le distanze Milik! (Di lunedì 6 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE embedit snippet=”adsense-articolo” 41′ Gooooooooooooooooooool, Milikkkkkkkkkkkkkkkkk, Zielinski per Callejon che rimette in mezzo di prima per Milik che non sbaglia, Napoli-Inter 1-2. 39′ Insigne va di tiro a giro sul secondo palo, Handanovic in due tempi salva. 37′ Lukaku ci prova con un sinistro a giro, pallone fuori di poco. 35′ Gooooooooooooooooooooooool, Lukakuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu, Lukaku va via in profondità e calcia addosso a Meret che compie una papera e si fa passare il pallone sotto le gambe, Napoli-Inter 0-2. 33′ Destro a giro di Zielinski che finisce largo. 31′ Inter che comanda il gioco senza troppi affanni, Napoli ancora senza aver mai tirato in porta. 29′ Giallo per Candreva per aver steso Ruiz a centrocampo. 27′ Meret vola su Vecino che dopo un corner colpisce di ... Leggi la notizia su oasport

