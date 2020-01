LIVE Dakar 2020, tappa 6 gennaio in DIRETTA: Fernando Alonso a quasi 2 ore e mezza, sfortunatissimo (Di lunedì 6 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA SECONDA tappa – MOTO LA CLASSIFICA DELLA Dakar 2020 DOPO LA SECONDA tappa – MOTO CRONACA SECONDA tappa – AUTO 13.20 Lo sfortunatissimo Fernando Alonso è andato a sbattere con la sua Toyota contro una roccia, danneggiando le sospensioni. Un danno grave, che ha necessitato dell’attesa del camion dell’assistenza. Per questo l’iberico, che stava veleggiando intorno alla terza posizione, ha perso oltre due ore e mezza! 13.07 Fernando Alonso è finalmente arrivato all’intermedio del km 214 ma il suo ritardo parziale ammonta a 2 ore e 31 minuti! Sogni di gloria praticamente finiti per l’iberico, chiamato ad una rimonta disperata per rientrare nella top10. 12.52 Nel frattempo è praticamente ufficiale il successo nei camion del bielorusso Viazovich, capace di arrivare al traguardo di ... Leggi la notizia su oasport

