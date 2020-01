La Fiorentina non vince neanche con Iachini: 1-1 col Bologna, Orsolini al 94' fa godere Mihajlovic (Di lunedì 6 gennaio 2020) La Fiorentina non sa più vincere: all'esordio Beppe Iachini non va oltre l'1-1 con il Bologna, per la Viola sono otto le partite consecutive senza successi e la classifica resta preoccupante. Il Bologna può invece esultare per un punto strappato per i capelli: al 94esimo è stato Riccardo Orsolini a Leggi la notizia su liberoquotidiano

BaldiDario : Comunque questa è una Epifania di merda. Niente calza, niente tre punti. E domani ricomincia tutto a pieni giri.… - sportli26181512 : #Fiorentina, Iachini: 'Buone risposte, ma potevamo ottenere punti importanti': Il tecnico viola dopo il pari all'es… - Nowhere_Dumb : Pradè ha portato delle cariatidi alla Fiorentina. In attacco tra Boateng e Pedro non so chi sia peggio. Non solo, m… -