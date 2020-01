Il video dell’uccisione di Soleimani: come è avvenuta la morte del generale iraniano (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il video dell’uccisione di Soleimani: la morte del generale iraniano Da qualche giorno sui social network arabi sta circolando un video che raffigura i momenti del raid Usa avvenuto nella notte tra il 2 e il 3 gennaio 2020 a Baghdad, nel quale ha trovato la morte il generale iraniano Qassem Soleimani (qui il suo profilo). Nel video, pubblicato in esclusiva da Huffington Post, si vedono le immagini girate dal drone Usa che ha sganciato la bomba sul pulmino a bordo del quale viaggiava il generale iraniano. Il mirino si posa sulla zona in cui sta passando il mezzo, mentre una voce americana fa da guida. Ma le immagini in questione non rappresentano l’unico materiale che circola su quella notte: nell’articolo di Huffington Post, infatti, ci sono anche una serie di foto scattate sul luogo dell’attentato subito dopo il raid. E prese da un secondo video, giudicato ... Leggi la notizia su tpi

