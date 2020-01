Golden Globe | vincono 1917 | C’era una volta a Hollywood e Rocketman 

Michelle Williams sfila con il pancione ai Golden Globes 2020 per Fosse/Verdon e chiama a raccolta le donne tra aborto e voto : Il mitico 2019 di Michelle Williams si è chiuso al meglio ma questo 2020 è partito ancora di più alla grande sul palco dei Golden Globes 2020. Proprio nei giorni scorsi abbiamo parlato della nomination per la sua interpretazione in Fosse/Verdon, la serie che le ha cambiato la vita e non solo lavorativamente parlando ma anche sul versante privato e la prova è arrivata proprio qualche ora fa quando ha cavalcato il red carpet accompagnata dal ...

Golden Globes 2020 - per il cinema vincono Tarantino - Mendes e il Joker - tracollo Netflix : C’Era Una Volta… A Hollywood 3 premi, 1917, Joker e persino Rocketman 2 statuette. Mentre la corazzata Netflix è rimasta quasi all’asciutto, un solo premio. È questo l’inimmaginabile responso dei Golden Globes 2020, 77esima edizione del premio assegnato dalla Hollywood Foreign Press Association. Inimmaginabile perché, ricordiamolo, la piattaforma streaming metteva sul piatto addirittura 17 candidature per il cinema, tra Storia Di Un Matrimonio, ...

I Golden Globe 2020 consacrano Chernobyl e l’assente Russel Crowe per The Loudest Voice : lista dei vincitori per le serie tv : Si apre con i Golden Globe 2020 il nostro nuovo anno all'insegna di nuove e vecchie serie tv non prima di aver consegnato alcuni meritati premi che tanto piacciono agli addetti ai lavori e ai fan che, tra red carpet e discorsi sul palco, seguono con ansia e divertimento questi eventi. Anche quest'anno i pronostici sono stati rispettati e così tra i vincitori della sezione serie tv non potevano non trovare la vera rivelazione del 2019 ovvero ...

Incendi Australia : Nicole Kidman si commuove ai Golden Globes - Russel Crowe lancia un appello : Russell Crowe ha accettato il Golden Globe come “migliore attore in una serie tv”: l’attore è però rimasto in Australia a causa della situazione provocata dagli Incendi che ha definito “una tragedia provocata dal cambiamento del clima“. E’ stata l’attrice Jennifer Aniston, sul palco, a leggere con emozione il messaggio di Crowe: “La tragedia che sta colpendo l’Australia è originata dal ...

Golden Globe 2020 : il trionfo di Brad Pitt (che sul palco ringrazia Leonardo DiCaprio) : Golden Globe 2020: Brad PittGolden Globe 2020: Brad PittGolden Globe 2020: Brad PittGolden Globe 2020: Brad PittGolden Globe 2020: Brad PittCon avversari temibili come Al Pacino e Joe Pesci c’era il rischio che non potesse farcela, che la nomination fosse il massimo a cui potesse aspirare. Invece, l’Hollywood Foreign Press Association ha deciso che lui, Brad Pitt, è il miglior attore non protagonista alla 77esima edizione dei Golden ...

Golden Globes 2020 - i vincitori : il trionfo di Succession - Fleabag e Chernobyl : La notte di Succession, Chernobyl e Fleabag: i Golden Globe 2020 hanno deciso di premiare show già affermatisi in altre occasioni ma anche chi, nonostante il buon successo di critica, ancora era rimasto senza o con pochi premi. E' il caso di Succession, la serie tv della Hbo che riceve ben due premi, tra cui quello più importante come Miglior Drama, battendo tutte le altre serie più blasonate e quotate alla vittoria, tra cui The Morning Show, ...

Fleabag ai Golden Globes 2020 conferma il talento di Phoebe Waller-Bridge : “Vorrei ringraziare Obama” (video) : Non c'erano dubbi sulla vittoria di Fleabag, che ai Golden Globes 2020 non solo conferma il talento di Phoebe Waller-Bridge, ma afferma di essere la miglior serie comedy dell'anno. Dopo aver fatto incetta di premi nella passata stagione televisiva, la serie di Amazon Prime conquista un altro importante riconoscimento. Fleabag batte così Barry (HBO), Il metodo Kominsky (Netflix), The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon) e The Politician (Netflix), ...

Golden Globe 2020 vincitori - Joaquin Phoenix miglior attore per Joker (ricordando Venezia 76) : Golden Globes 2020 premiazioni: Joaquin Phoenix salva Joker, il "nostro" Joker, Sam Mendes trionfa con 1917, bene C'era una volta a HollywoodPresentato in anteprima mondiale a Venezia 76 e vincitore del Leone d’oro, Joker di Todd Philipps trionfa alla 77esima edizione dei Golden Globes 2020 grazie al suo protagonista Joaquin Phoenix. Quattro candidature per l’opera di Todd Philipps, secondo miglior incasso italiano del 2019 con quasi ...

Video di Olivia Colman ai Golden Globes 2020 - la Regina batte i pronostici (e Jennifer Aniston) : Una vittoria abbastanza scontata per Olivia Colman, che ai Golden Globes 2020 conquista il premio come miglior attrice protagonista in una serie drammatica. La concorrenza da battere è stata veramente "spietata": dalla favorita Jennifer Aniston, che con The Morning Show è stata elogiata, alla Jodie Comer di Killing Eve (lo scorso anno aveva vinto l'Emmy per il ruolo della psicopatica Villeneuve), a Nicole Kidman di Big Little Lies, e Reese ...