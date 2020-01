Golden Globe 2020, bocciati Martin Scorsese e Netflix: vincono Tarantino e Mendes. Chernobyl è la miglior miniserie drammatica (Di lunedì 6 gennaio 2020) Sono stati annunciati stanotte i “Golden Globe 2020”, tra i premi più importanti al mondo per il cinema e la tv. Il miglior film drammatico è “1917” di Sam Mendes, nei cinema a partire dal 23 gennaio. Il regista e produttore britannico, che si aggiudica la statuetta anche come miglior regista superando i super favoriti Martin Scorsese e il sudcoreano Bong Joon-Ho, ha dedicato la vittoria al nonno che, a 17 anni, si è arruolato nella prima guerra mondiale. «Spero che non succeda mai più» ha detto. “C’era una volta… a Hollywood”, invece, ha conquistato il premio come Miglior commedia o musical del 2019: miglior attore non protagonista è Brad Pitt per il suo “Cliff Booth”. Una grande vittoria per il regista Quentin Tarantino che ha vinto anche un premio per la miglior sceneggiatura nella stessa categoria. Male Martin Scorsese che esce a mani vuote, con cinque nomination e ... Leggi la notizia su open.online

