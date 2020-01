Francia, 289 casi di gastroenterite da ostriche: divieto di pesca e vendita in diverse regioni (Di lunedì 6 gennaio 2020) Un’epidemia di gastroenterite in diverse zone della Francia rischia di mettere in ginocchio l’allevamento di ostriche, molluschi simbolo dell’alta gastronomia transalpina nella costa nord-occidentale del Paese. Le autorità sanitarie hanno vietato la pesca e la vendita di ostriche nella baia intorno al Mont-Saint-Michel e in altre zone di allevamento, comprese alcune aree di Bretagna e Normandia. Nel dipartimento di Ille-et-Vilaine la prefettura ha decretato, dal 3 gennaio, il divieto di “pesca, raccolta, spedizione e commercializzazione, fino a nuovo ordine”, delle ostriche a rischio. Ma i divieti riguardano anche altri dipartimenti della zona come il Morbihan. Secondo il comitato regionale dei produttori, quasi la metà degli allevamenti di ostriche nella regione della Bretagna meridionale – 150 su un totale di 330 – sono oggetto di divieti. E la situazione ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Francia, 289 casi di gastroenterite da ostriche: divieto di pesca e vendita in diverse regioni) Playhitmusic - - TutteLeNotizie : Francia, 289 casi di gastroenterite da ostriche: divieto di pesca e vendita in diverse… -