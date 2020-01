Firenze, donna viene ricoverata per influenza: ma in pochi giorni muore a causa di batterio killer (Di lunedì 6 gennaio 2020) Sono in corso alcuni accertamenti sanitari in un ospedale di Firenze, dove una donna di 51 anni ricoverata per quella che sembrava una normale influenza è morta in pochi giorni a causa di un batterio killer, che ha impedito al corpo di reagire agli antibiotici. La direzione sanitaria della Usl Toscana Centro ha spiegato che la donna "é deceduta per una setticemia fulminante ed è, al momento, risultata positiva solo al batterio escherichia coli". Leggi la notizia su fanpage

