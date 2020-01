F1, Ferrari verso il futuro: Leclerc e Vettel partono alla pari. E Binotto svela un retroscena sul Brasile (Di lunedì 6 gennaio 2020) Ferrari, Vettel e Leclerc partiranno alla pari. Prime polemiche sulla nuova monoposto (che agevolerebbe il tedesco). E Binotto svela un retroscena sul Gp in Brasile. È tempo di iniziare a pensare seriamente al futuro in casa Ferrari, dove Binotto ha fatto definitivamente (?) luce sulla prossima stagione ribadendo come per il prossimo campionato non ci saranno favoriti. Sebastian Vettel e Charles Leclerc partiranno alla pari e saranno i risultati ottenuti a disegnare le gerarchie tra i due Ferraristi. Ferrari, Vettel e Leclerc partono alla pari Si tratta di una piccola grande rivoluzione in casa Ferrara. I vertici di Maranello hanno deciso di lasciare i piloti liberi di competere. Non è da escludere che il modello di riferimento sia quello della Mercedes. Nello scorso campionato Bottas è partito forte senza concedere nulla a Hamilton. Quando il britannico ha messo le cose in ... Leggi la notizia su newsmondo

