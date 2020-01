“Ci fai morire!”. Karina Cascella osa, il reggiseno non c’è e si vede praticamente tutto (Di lunedì 6 gennaio 2020) Karina Cascella si è goduta appieno le sue vacanze natalizie in montagna ed ha voluto condividere con i suoi fan questa sua esperienza. Spesso ha stupito tutti con foto di lei in versione molto ‘bollente’, non a caso solo qualche giorno fa si era immortalata nella cabina armadio con un vestito davvero molto scollato, che permetteva di ammirare il suo stratosferico seno. E nelle scorse ore ha esagerato ancora, mandando in tilt Instagram. I suoi follower, alla visione di questa sua immagine, hanno rischiato il mancamento. Le temperature corporee si sono alzate in maniera vertiginosa e c’è anche chi è rimasto senza parole ed ha osservato con estremo piacere tanta bellezza. Andiamo a vedere cosa ha proposto la sexy opinionista televisiva sul suo profilo. (Continua dopo la foto) La donna ha postato una foto di lei con addosso una maglia di lana di colore beige. Ma ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

