Camorra | Salvini contro De Luca | Pensi alla chiusura di Nco invece di polemizzare con me

Quella della chiusura della Nuova cucina organizzata, realizzata in un bene confiscato alla Camorra a Casal di Principe (Caserta), "è una vicenda incredibile che stiamo seguendo come Lega sia a livello campano che nazionale". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini intervenuto questa mattina a Radio Crc. "De Luca – ha aggiunto Salvini – ha tanto tempo per polemizzare con me e con il mondo, ma se dedicasse una minima parte di questo tempo alle attività sequestrate alla Camorra e rilanciate sul territorio non sarebbe male. La Regione Campania dovrebbe essere in prima linea, invece perde i pezzi per strada. E' una vicenda pazzesca, la chiusura di Nco sarebbe un pessimo segnale", ha concluso.

